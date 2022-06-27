В ДНР заявили об усилении защиты Донецка от обстрелов ВСУ
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике усилили защиту Донецка и других населенных пунктов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.
По словам Пушилина, ситуация с обстрелами практически всех районов Донецка, а также Макеевки и Горловки изменилась в лучшую сторону. «Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил он.
Силы республики, добавил Пушилин, также принимают меры для того, чтобы украинские войска физически не могли использовать свое артиллерийское вооружение.
Ранее стало известно, что российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили восемь артиллерийских взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ВСУ и два артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.