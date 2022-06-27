В ДНР заявили об усилении защиты Донецка от обстрелов ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил об усилении защиты Донецка от обстрелов со стороны ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике усилили защиту Донецка и других населенных пунктов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

По словам Пушилина, ситуация с обстрелами практически всех районов Донецка, а также Макеевки и Горловки изменилась в лучшую сторону. «Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил он.

Силы республики, добавил Пушилин, также принимают меры для того, чтобы украинские войска физически не могли использовать свое артиллерийское вооружение.

Ранее стало известно, что российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили восемь артиллерийских взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ВСУ и два артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.