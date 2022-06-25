Российские ВКС уничтожили 8 артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 8 артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» ВСУ

Российские ВКС на Донецком направлении поразили восемь артиллерийских взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ВСУ и два артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО "Ураган" в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка», — сообщил он.

Также были поражены два артиллерийских взвода в районах Украинска и Яснобродовки, которые вели обстрел Донецка и других населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

23 июня появилась информация, что Украина получила отправленные Вашингтоном реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее Минобороны также сообщило, что были уничтожены три боевые машины РСЗО «Смерч» и 17 специальных автомобилей ВСУ.