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Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием восьми «Ураганов» ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным оружием восьми взводов РСЗО «Ураган» ВСУ

Фото: РИА Новости

ВКС России, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны в четверг, 23 июня.

В военном ведомстве уточнили, что на огневых позициях также были поражены 11 взводов ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

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В результате ударов за минувшие 24 часа было уничтожено свыше 650 бойцов ВСУ, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Смерч» и 17 специальных автомобилей, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 боевых машин реактивной системы залпового огня.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Минобороны показало на видео, как ударные вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты и бронированную украинскую технику.

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Евгения Куликова
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