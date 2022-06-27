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В ЕС оценили последствия от снижения поставок газа из России

Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила последствия от снижения поставок газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока смогла абсорбировать сокращения», — сказала она. Симсон добавила, что немедленных рисков для газоснабжения Евросоюза (ЕС) нет.

С середины июня европейские государства столкнулись с серьезными проблемами с газом. 12 стран Европы начали получать топливо из России в ограниченных объемах, либо поставки вовсе прекратились. Некоторые из стран на этом фоне заявили о введении особого режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне приближающегося газового кризиса.

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Марина Совина
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