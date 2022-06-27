В ЕС оценили последствия от снижения поставок газа из России

Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила последствия от снижения поставок газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока смогла абсорбировать сокращения», — сказала она. Симсон добавила, что немедленных рисков для газоснабжения Евросоюза (ЕС) нет.

С середины июня европейские государства столкнулись с серьезными проблемами с газом. 12 стран Европы начали получать топливо из России в ограниченных объемах, либо поставки вовсе прекратились. Некоторые из стран на этом фоне заявили о введении особого режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне приближающегося газового кризиса.