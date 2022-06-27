Минобрнауки предложило сократить сроки обучения в магистратуре

Фальков предложил сократить до года сроки обучения в магистратуре по IT-специальностям

Сроки обучения в магистратуре по IT-специальностям следует сократить в России с двух лет до года. С таким предложением выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.

Запрос на гибкость образовательных программ исходит от российских работодателей, пояснил глава Минобрнауки. «Именно они рекомендуют сократить, например, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений в магистратуре. Это касается IT, инженерии», — пояснил Фальков.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Он призвал предоставлять выпускникам специалитета возможность поступить в магистратуру на бюджетные места. По словам главы Минобрнауки, в России магистратура изначально рассматривалась в качестве спецподготовки.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура, в 2003-м году. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, предусматривала подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

7 июня стало известно, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования.