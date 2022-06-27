Американцы начали чаще воровать бензин из-за роста цен

Fox News: из-за роста цен на топливо в США американцы воруют и перепродают бензин

Из-за роста цен на топливо в США американцы начали чаще воровать бензин. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, граждане воруют бензин с заправок, используя специальные устройства для его откачки, или взламывают сети розничных продавцов топлива. Впоследствии они перепродают бензин по более дешевой цене.

Fox News пишет, что более 25 процентов розничных продавцов бензина столкнулись с увеличением числе хищений в сравнении с прошлым годом. Этот тренд сочли опасным как для топливной отрасли, так и для самих воров, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм допустила применение президентом Джо Баденом военных полномочий для увеличения нефтепереработки из-за ситуации с ростом цен на бензин в стране. Министр отметила, что с 2020 года в США закрылись шесть нефтеперерабатывающих заводов.