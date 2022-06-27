Жених случайно застрелил друга во время свадьбы

The Sun: в Индии жених застрелил 35-летнего друга на свадьбе

В индийском штате Уттар-Прадеш жених во время свадьбы случайно застрелил друга, который проехал полстраны, чтобы поздравить его. Об этом сообщает The Sun.

Маниш Мадешия получил в руки оружие в разгар праздника и решил сделать несколько выстрелов в честь торжества. Сначала он выстрелил в воздух, а затем случайно направил пистолет на своего друга, 35-летнего Бабу Лала Ядава, и в этот момент произошел выстрел. Мужчина сразу же рухнул на пол, и вокруг него столпились взволнованные гости.

Ядава доставили в больницу, где он был признан мертвым. К расследованию обстоятельств его смерти подключилась полиция. Те, кто доставил мужчину в отделение неотложной помощи, скрылись, чтобы избежать задержания. Однако семья погибшего передала полиции показания свидетелей, и вскоре Мадешия был допрошен и задержан. У него также изъяли пистолет. В данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бакстон, штат Мэн, перепутал педали во время парковки автомобиля и случайно убил бывшую жену. В результате автомобиль наехал на женщину, и она погибла.