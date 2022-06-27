Депутат Госдумы рассказал об обороне острова Змеиный от ВСУ

Депутат Госдумы Гурулев рассказал о доставке российских зенитных комплексов на Змеиный

Хотя остров Змеиный в Черном море находится под контролем российских Вооруженных сил, украинские военные предприняли несколько попыток вернуть его. Депутат Госдумы Андрей Гурулев со ссылкой на источники рассказал в Telegram об одном из эпизодов по обороне острова.

По словам депутата, остро стоял вопрос доставки на остров зенитных комплексов. В этом вопросе ключевую роль сыграл заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

Гурулев рассказал, что на остров нужно было доставить российские зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор-М», которые должны были защитить Змеиный от авиации ВСУ. Все это было сопряжено с некоторыми сложностями. Так, нужен был плавучий кран для погрузки комплексов на судно, а затем уже для разгрузки на острове. Проблема состояла в том, что на плавучем кране СПК-54150 была команда, состоящая целиком из гражданских лиц. Тогда генерал-майор Ясников лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его выполнить задачу.

В ходе погрузки зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» десантный катер накренился. Идти к острову пришлось на плавучем кране. Гражданские не пошли на риск, и тогда Ясников сам прошел ускоренное обучение работе на крановой установке. Уже во время выгрузки Вооруженные силы Украины атаковали Змеиный «Точкой-У», но она ударила мимо. Вскоре «Панцирь» заступил на боевое дежурство.

26 июня российское Минобороны сообщило об уничтожении украинского штурмовика у острова Змеиный. ЗРПК «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов противника.

21 июня Минобороны сообщило, что российские войска отбили очередную атаку ВСУ на Змеиный. В ведомстве уточнили, что одной из целей ВСУ была высадка десанта на острове.