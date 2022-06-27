Gucci выпустил куртку для собак за десятки тысяч рублей

Итальянский бренд Gucci выпустил куртку для собак за 930 долларов

Итальянский бренд Gucci выпустил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда и аксессуары для собак и кошек. Новые товары представлены на сайте марки.

Известно, что в коллекцию вошли куртки, футболки, ошейники, шлейки и различные приспособления для ухода за животными, стоимость которых достигает десятков тысяч рублей. Например, цена самой дорогой куртки с монограммой люксовой компании составляет 930 долларов (49 тысяч рублей), а самого дешевого боди — 250 долларов (13,2 тысячи рублей).

Помимо этого, у покупателей появилась возможность приобрести лежанку за 7500 долларов (398 тысяч рублей) и переносной набор мисок в кожаном кейсе стоимостью 4250 долларов (225 тысяч рублей).

«Коллекция Gucci Pet Collection наполняет повседневность волшебной аурой. Изделия, вдохновленные стилем ретро, позволяют каждому животному подчеркнуть свою индивидуальность», — говорится на сайте Gucci, на котором также опубликовали рекламные снимки продукции. В частности, на промофото запечатлены собаки и кошки разных пород.

В январе Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.