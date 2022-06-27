Блогер обрил голову в прямом эфире и рассмешил зрителей новой внешностью

Блогер самостоятельно скорректировал прическу триммером и рассмешил зрителей

Блогер обрил голову в прямом эфире и рассмешил зрителей получившимся результатом. Данную процедуру пользователь сети проделал в рамках прямой трансляции Facebook Live (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), после чего поделился одним из ее фрагментов в TikTok.

Юзер с никнеймом @bme.3g4l решил самостоятельно скорректировать прическу триммером. С помощью прибора он принялся выравнивать линию роста волос. Медленно продвигаясь вдоль прикорневой зоны, он переусердствовал и сделал слишком большой угол, из-за чего стрижка стала выглядеть криво.

Упомянутый ролик рассмешил зрителей, и они принялись высказываться в комментариях в адрес новой внешности автора. «Что ты натворил?», «Ты будешь носить кепку целую вечность», «Его линия роста волос больше никогда не будет прежней», «Побрей бороду и приклей волосы к голове», «Закрась пробел черной краской», — иронично писали пользователи сети.

В апреле двухлетняя Хлоя Хоуп самостоятельно подстриглась и осталась с внешностью известного певца Дэвида Боуи. Накануне случившегося ее родители декорировали дом, и отец ребенка случайно оставил хозяйственные инструменты на видном месте. Девочка взяла из набора ножницы, спряталась в ванной комнате и выстригла волосы на макушке.