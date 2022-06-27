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В России расширили один вид ипотеки

Правительство России расширило действие «Дальневосточной ипотеки»

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Правительство России приняло решение расширить действие льготной программы «Дальневосточная ипотека». Ее смогут оформить специалисты медицинских и образовательных организаций, проработавшие в регионе по указанным специальностям не менее пяти лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводят РИА Новости.

По словам властей, с помощью одного вида ипотеки больше жителей региона смогут приобрести квартиры или построить дома, улучшив свои жилищные условия. Определенный возраст и семейное положение учителей и медиков не входят в список требований для оформления льготного кредита.

Мишустин подчеркнул, что проект действует в стране более двух лет и доступен для молодых семей, а также для участников «Дальневосточного гектара» и местных программ трудовой мобильности. На данный момент программой воспользовались более 40 тысяч россиян.

В ноябре 2021 года стало известно, что предложение о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на учителей, врачей и научных сотрудников будет внесено в правительство до конца года. Власти уточнили, что указанные категории россиян смогут оформить ипотеку под два процента.

Нина Ташевская
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