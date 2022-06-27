Украинских военных заподозрили в убийстве жителя Мариуполя из-за поездки в Крым

СКР обнаружил в Мариуполе тело мужчины, убитого украинскими военными из-за поездки в Крым

Следователи Следственного комитета России (СКР) обнаружили в Мариуполе тело мужчины, об убийстве которого украинскими военнослужащими стало известно в ходе расследования о военных преступлений против мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в конце февраля — начале марта двое солдат ВСУ остановили для проверки документов местного жителя. Увидев в паспорте отметку о пересечении границы с Крымом в 2018 году, некий Катранич и его сослуживец задержали и убили мужчину. Тело они выбросили за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.

Обнаружить останки удалось по показаниям задержанных. Были взяты пробы генетического материала, что, возможно, позволит родственникам погибшего узнать о произошедшем с их близким.

19 июня Следственный комитет сообщил об установлении местонахождения боевика из нацбатальона «Азов» Михаила Швеца, подозреваемого в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Против сержанта с позывным Танос уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 356 УК России («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). По данным следователей, в марте этого года Швец несколько раз выстрелил в безоружных мирных жителей Мариуполя, следовавших по улице. Один из свидетелей сообщил, что азовец угрожал убить мужчину, который раздраженно отреагировал на белую повязку на рукавах находившихся на наблюдательном пункте людей. Позднее он застрелил его.

8 июня военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ 25-летний контрактник из Черниговской области Анатолий Перец признал себя виновным в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Он объяснил свои действия приказом командира, героя Украины подполковника Евгения Бовы.