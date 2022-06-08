Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей Мариуполя

Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе по приказу героя Украины

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ 25-летний контрактник из Черниговской области Анатолий Перец признал себя виновным в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Вагин.

По словам юриста, его подзащитный объяснил свои действия приказом командира подполковника Евгения Бовы. Перец рассказал, что 26 февраля ему приказали выдвинуться в район магазина в Мариуполе и «отработать по мирным людям». «Заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции. Команда пришла в живых не оставлять», — сказал он. После того как двое мирных жителей упали, получив ранения, командир сообщил, что «задание выполнено».

Бова, который воевал в Донбассе с 2014 года, весной был награжден званием Героя Украины «за героическую оборону Мариуполя». По информации газеты «Коммерсантъ», его могут обвинить в массовом убийстве. В настоящее время Следственный комитет России подозревает его в совершении преступления по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов войны»), которая вменяется всем украинским военнопленным. В их числе находится и Бова, плененный в ходе спецоперации в апреле.

8 июня в бывшем здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе были найдены коробки из-под привезенных из США патронов с экспансивными пулями, запрещенными Гаагской мирной конференцией. По мнению специалистов, такие патроны могли быть использованы против мирных жителей Мариуполя в случае массовых протестов. Также отмечается, что боеприпасы, скорее всего, применялись ради скрытности: при попадании в цель экспансивные пули разрушаются, и определить оружие, из которого стреляли, сложнее.