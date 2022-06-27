Популярный телеведущий рассказал об уходе из КВН

Участник команды «Сборная Камызякского края» Макаров заявил, что КВН для него в прошлом

Популярный телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН, где он играл в составе команды «Сборная Камызякского края». Об этом он порассуждал в интервью KP.RU, запись которого доступна во «ВКонтакте».

«В целом да, потому что такой большой, профессиональный КВН, он закончился», — заявил Макаров, отвечая на вопрос о том, остался ли для него «Клуб веселых и находчивых» в прошлом.

По словам бывшего участника КВН, каждая команда, получающая звание чемпиона Высшей лиги телеигры («Сборная Камызякского края» стала чемпионом Высшей лиги в 2015 году — прим. «Ленты.ру»), после этого должна заниматься чем-то другим, так как развитие в КВН для нее с этого момента останавливается.

Артист отметил, что после получения титула чемпионов Высшей лиги коллектив может участвовать только в фестивалях. «"Голосящий КиВиН", Кубок чемпионов и Летний кубок. Получается, такие три фестиваля, в которых ты можешь принимать участие. А по факту все, больше играть ты в КВН не можешь», — объяснил он.

Ранее Макаров также раскрыл подробности попадания в КВН. Он сообщил, что вошел в состав команды «Сборная Камызякского края» по приглашению ее директора. Помимо того, он высказался о совмещении участия в телеигре с учебой в вузе.