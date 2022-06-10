Популярный телеведущий рассказал о попадании в КВН

Ведущий Макаров рассказал, что попал в КВН по приглашению директора команды «Камызяки»

Популярный российский телеведущий, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал, как стал участником проекта. Своими воспоминаниями он поделился в интервью изданию «Телепрограмма».

По словам Макарова, он попал в КВН по приглашению директора «Сборной Камызякского края» Ирины Илюхиной. Как уточнил ведущий, ему предложили стать вокалистом команды.

«Мне предложили поехать в Москву принять участие в финале Премьер-лиги [КВН]. На тот момент я был на четвертом курсе (Макаров учился в Астраханском государственном техническом университете — прим. "Ленты.ру") и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, "зачетка будет работать на меня". Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале Премьер-лиги!» — вспомнил он.

Макаров добавил, что вместе с ним команда «Камызяки» заняла одно из последних мест.

Ранее телеведущий рассказал о неприятном случае, который произошел с ним на гастролях с кавээнщиками. Макаров заявил, что во время концерта «Сборной Камызякского края» в Омске нетрезвая зрительница выкрикивала в его адрес оскорбления.