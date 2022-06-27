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Блогерша перечислила визуально старящую женщин одежду

Блогерша Хизер назвала штаны-капри визуально старящей женщин одеждой

Кадр: Awesome over 50 / YouTube

Блогерша Хизер (фамилия неизвестна) перечислила ошибки в подборе одежды, заставляющие женщин визуально выглядеть старше своих лет. Рекомендациями она поделилась на своем YouTube-канале.

В ролике 50-летняя юзерша демонстрирует «стереотипный» наряд людей среднего и старшего возраста, состоящий из рубашки в крупный цветок с бантом, кремовых брюк-капри и коричневых кед с широкой резиновой подошвой. По ее словам, такая блузка отлично подходит для офиса, но в повседневном наряде смотрится «слишком консервативно». Эксперт также назвала устаревшим способ заправлять «верх» в штаны и носить при этом кожаный ремень.

Кроме того, капри выставляют напоказ самую широкую часть икры, поясняет Хизер. Чтобы избежать этого, она рекомендует покупать более длинные фасоны брюк, а также шорты или юбки. В числе других ошибок специалистка назвала трусы на высокой талии и их несоответствие одежде по цвету. Еще одним модным промахом оказалось сочетание темной обуви и светлых штанов.

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На следующих кадрах женщина показала удачный вариант гармоничного и современного образа. На видео она предстала в менее яркой блузке навыпуск, длинных белых брюках и кроссовках в тон. Женщина также предложила комбинировать темные джинсы со светлой рубашкой, чтобы выглядеть молодо.

Ранее в июне стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала три визуально старящие женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые не только визуально прибавляют возраста, но и уменьшают рост. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.

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Дарья Шляпужникова
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