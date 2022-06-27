Российские регионы подготовят к потере части налогов

Минфин разработал переходный период для регионов при отмене механизма КГН

Минфин решил подготовить российские регионы к потере части налоговых доходов в рамках постепенной отмены механизма консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), пишут «Ведомости». Для этого ведомство разработало специальный переходный период, который должен продлиться три года.

Механизм КГН был внедрен в 2012 году и предоставляет возможность структурам одного холдинга, действующим в разных регионах России, суммировать финансовый результат и платить единый налог на прибыль для всего холдинга. При этом налоги распределяются между регионами присутствия группы в зависимости от численности сотрудников и остаточной стоимости основных средств.

К 2018 году в России было зарегистрировано 16 КГН, однако власти запретили создавать новые и постановили отказаться от такого механизма к 2023 году. Главная причина — резкое снижение налоговых поступлений в бюджет.

По замыслу Минфина, регионам необходимо предоставить переходный период, в течение которого они смогут продолжить получать налоги на прибыль от компаний КГН в порядке, близком к прежнему. Распределение средств между субъектами РФ будет осуществляться на основании средних долей поступлений за последние четыре года.

