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Медведев пообещал жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград

Медведев заявил, что ответные меры на запрет транзита в Калининград будут очень жесткими

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими. Такое обещание озвучил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит газета «Аргументы и факты».

Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Кроме того, добавил Медведев, Москва может принять аналогичные меры, что грозит вызвать нагнетание конфликта. Подобная эскалация властей Литвы, считает политик, приведет к тому, что пострадают от нее обычные граждане страны.

«Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что, если Литва продолжит вести свою политику в прежнем ключе, с российской стороны должна последовать предельно жесткая реакция.

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Никита Абрамов
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