Врачи рассказали о смертельной опасности выкидышей

The Sun: риск смертельного инсульта у переживших три выкидыша женщин удваивается

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) нашли связь между выкидышами у женщин и смертельно опасными инсультами. Их исследование, опубликованное в медицинском издании BMJ, цитирует портал The Sun.

Изучив данные о женщинах из разных стран, они пришли к выводу, что у переживших три или более выкидыша женщин опасность инсульта, смертельного или не смертельного, повышается на 35 процентов в сравнении с теми, кто не переживал подобного опыта. «Наличие в истории болезни повторяющихся выкидышей или мертворождений может быть названо фактором риска развития инсульта у женщин», — рассказали специалисты в исследовании .

У переживших выкидыш до 24-й недели женщин риск несмертельного инсульта повышается на 7 процентов, продолжают врачи, два выкидыша — на 12 процентов. В свою очередь, риск смертельного инсульта у женщин с одним выкидышем повышается на 8 процентов, с двумя — на 12 процентов, с тремя — почти удваивается, вырастая на 82 процента.

В исследовании также указано, что у переживших мертворождение после 24-й недели беременности женщины риск развития несмертельного инсульта повышается на 31 процент, а смертельного — на 7 процентов. Если поздний выкидыш повторяется несколько раз, отмечают ученые, риск смертельного инсульта вырастает на 26 процентов.

По словам врачей, такая связь может быть объяснена сужением кровеносных сосудов сердца и нездоровым образом жизни.

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