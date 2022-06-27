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Россиянок отказались впустить в клуб с менеджером-кавказцем из-за национальности

Охранник екатеринбургского клуба отказался пропустить двух тувинок «на основании расизма»

Охранник клуба Air в Екатеринбурге отказался пропустить двух жительниц республики Тыва с азиатской внешностью «на основании расизма». Об этом рассказала одна из девушек на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России).

По ее словам, охранник также отказался пропустить в бар двух мужчин африканской внешности из-за их национальности. «Он сказал, цитирую: "На основании расизма мы не можем вас пустить". И с таким прям серьезным лицом это говорил, будто это в порядке вещей», — рассказала девушка в соцсетях.

Менеджеру клуба Фуаду Алиеву пришлось извиняться перед россиянками за действия охранника. По его словам, он сам наполовину азербайджанец, поэтому сложившаяся ситуация его удивила. Об этом сообщает издание It's My City (заблокировано в России).

Алиев также заявил, что охранника, не пустившего девушек в клуб, уже уволили. Он подчеркнул, что в Air работает многонациональная команда, и расовая дискриминация там недопустима.

Ранее житель Санкт-Петербурга прилюдно обозвал в автобусе темнокожую девушку обезьяной и «Чунга-Чангой». Суд приговорил его к семи суткам ареста и 50 часам обязательных работ.

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