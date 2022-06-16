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Обозвавшего темнокожую девушку обезьяной и «Чунга-Чангой» россиянина наказали

В Петербурге осудили мужчину, обозвавшего темнокожую девушку «Чунга-Чангой»

Фото: Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

В Санкт-Петербурге наказали местного жителя, который прилюдно обозвал темнокожую девушку обезьяной и «Чунга-Чангой». Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Инцидент произошел в одном из автобусов Петербурга. Россиянин начал приставать к темнокожей девушке, не давал ей встать и выйти из автобуса, а также несколько раз обозвал ее.

Суд приговорил мужчину к семи суткам ареста и 50 часам обязательных работ по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Также выяснилось, что он уже имеет судимость.

Мужчина свою вину признал и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Томске темнокожий мужчина устроил одиночный пикет из-за вывески в витрине местного магазина цифровой техники «Топим по-черному». Управляющий сети магазинов Allo Дмитрий Черепанов заявил изданию, что компания не планирует менять рекламу.

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Никита Абрамов
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