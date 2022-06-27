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Россия закрыла въезд для 43 граждан Канады

МИД России объявил о закрытии въезда для 43 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ответ на санкции Оттавы, введенные против Москвы, российские власти запретили въезд 43 гражданам Канады. Об этом говорится на сайте МИД России.

В основном под рестрикции России попали канадские политики и чиновники, в том числе председатель Либеральной партии страны Сюзан Коуан, спецпомощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд и ряд представителей аппарата вице-премьера страны. Кроме того, санкции введены против политтехнологов, лоббистов, банкиров и профессора университета Ватерлоо.

8 июня Канада расширила санкции против России. Под ограничения попал целый ряд отраслей, среди которых добыча нефти, газа, угля и металлов, а также производство кокса и химикатов. До этого Оттава ввела санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также ряда других ведомств и компаний.

Мировая история санкций
Виктория Кондратьева
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