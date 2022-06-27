В Донецке заявили о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о снижении интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ

Интенсивность обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в эфире Первого канала.

Он заявил, что на сегодняшний день обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются, а их плотность остается высокой. «Сегодня обстреливали и Кировский район, и Петровский, и поселок Александровка, и поселок Еленовка. Поэтому стабилизации ситуации нет», — отметил Кулемзин.

Мэр также добавил, что украинские военные по-прежнему используют тяжелую артиллерию, уточнив, что на сегодняшний день в результате обстрелов погиб один мирный житель, а еще один был ранен.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в республике усилили защиту Донецка и других населенных пунктов от обстрелов со стороны украинских военных. «Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил он.