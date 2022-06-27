Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донецке заявили о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о снижении интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Интенсивность обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в эфире Первого канала.

Он заявил, что на сегодняшний день обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются, а их плотность остается высокой. «Сегодня обстреливали и Кировский район, и Петровский, и поселок Александровка, и поселок Еленовка. Поэтому стабилизации ситуации нет», — отметил Кулемзин.

Мэр также добавил, что украинские военные по-прежнему используют тяжелую артиллерию, уточнив, что на сегодняшний день в результате обстрелов погиб один мирный житель, а еще один был ранен.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в республике усилили защиту Донецка и других населенных пунктов от обстрелов со стороны украинских военных. «Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил он.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел закончить конфликт на Украине до зимы
Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя
Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов
Грузия отказалась пропускать российскую нефть
США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
Секс-символ советского кино рассказала о жизни после инсульта
Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме
Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине
Тайсон Фьюри заключил со звездой YouTube пари на миллион долларов
Россиян охватила ностальгия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.