45-летний Орландо Блум с обнаженным торсом на тренировке восхитил фанаток

Актер Орландо Блум продемонстрировал рельефный пресс на силовой тренировке в спортзале

Британский актер Орландо Блум снялся с обнаженным торсом и восхитил фанаток. Соответствующие видео появились в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летний Блум запечатлел себя во время силовой тренировки в спортивном зале. Знаменитостью была опубликована серия роликов, на которых он поднимает штангу, качает руки и спину. На занятие кинозвезда надел только короткие черные шорты, продемонстрировав рельефный пресс, мускулистую грудь и бицепсы.

Актер также признался, что в 19 лет получил серьезную травму спины. После перелома врачи предполагали, что Блум не сможет самостоятельно передвигаться.

Размещенный пост набрал более 3,8 тысячи комментариев. «Кэти Перри, ты счастливая женщина», «Эти видео сделали мой день! Выглядишь потрясающе», «Ты хочешь нас убить?», «Вдохновил выпить на одну кружку пива меньше», — писали фанаты.

В августе прошлого года Орландо Блум рассказал, что едва не умер в 1998 году после падения с третьего этажа. Актер отметил, что едва смог избежать паралича и летального исхода. Он также признался, что с тех пор всегда благодарит свое тело за возможность жить и выходить за рамки возможностей.