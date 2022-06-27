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В Вологде установили памятник материнству

Памятник материнству установили рядом с родильным домом в Вологде

Фото: официальный сайт Администрации города Вологды

Памятник материнству появился в Вологде. Как уточняет KP.RU, скульптуру, которая представляет образ матери с младенцем, установили рядом с родильным домом на улице Пирогова.

Рассказывая об арт-объекте, мэр Вологды Сергей Воропанов отметил, что он «получился необычным, а точнее непривычный для вологжан». По его словам, согласно задумке, скульптуру хотели сделать «приземленной», чтобы у каждого была возможность подойти и сделать фото.

«Некоторые, кстати, отмечают сходство монумента с чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, дарующей материнство. Новый арт-объект окутали традиции и поверья», — добавил он, рассказав, что в соответствии с одной из легенд, каменная мать поможет тем, кто мечтает о детях.

Градоначальник также выразил благодарность создавшему скульптуру ко дню города скульптору Антону Плохоцкому, группе компаний «Вологодские лесопромышленники» и Лаборатории городской среды.

Ранее сообщалось, что в Петергофе прошла торжественная церемония открытия памятной скульптуры фонтанщика на Торговой площади города.

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Варвара Кошечкина
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