Модель OnlyFans показала реакцию бойфренда на свои откровенные фото в сети

Бойфренд поддержал модель OnlyFans Наталью Рейнольдс, увидев ее откровенные снимки

Модель OnlyFans Наталья Рейнольдс показала подписчикам реакцию бойфренда на свои откровенные фото. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Рейнольдс рассказала, что пользователи сети начали стыдить ее за непристойные снимки. В том числе юзеры интересовались, как на данные кадры реагирует возлюбленный девушки, который, по их мнению, должен быть сильно недоволен тем, что их видят другие люди. В свою очередь модель продемонстрировала избраннику изображение, где она позировала в чулках и нижнем белье, и спросила, почему он не злится на нее из-за подобных фото. «Потому что ты чертовски сексуальна, а я не помешан на том, чтобы тебя контролировать. Ты прекрасно выглядишь!» — заявил парень, смеясь.

Зрители оценили поведение мужчины, назвав его идеальным. «Лучший ответ», «Он хороший парень, а ты прекрасная девушка и заслуживаешь поддержки», «Правильно! Обожаю таких людей», — прокомментировали они.

Ранее в июне блогерша Бетани Эннимей показала, какую «одежду верности» решил носить бойфренд, который уехал отдыхать без нее. Девушка рассказала, что была немного взволнована тем, что ее возлюбленный вместе с друзьями отправился на Крит. Однако, по словам инфлюэнсерши, избраннику удалось ее успокоить. Так, он прислал Эннимей селфи, где позировал в футболке, на которой было напечатано ее фото в бикини с подписью «Я люблю свою девушку».