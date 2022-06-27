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В Крыму обнаружили новую пещеру

В Симферополе во время стройки обнаружили необычную пещеру

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В Симферополе во время стройки в районе Петровской балки обнаружили новую пещеру. О необычной находке сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин, его цитирует «Интерфакс».

«Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки», — уточнил спелеолог, добавив, что пещера была выработана напорными водами.

Самохин рассказал, что к настоящему моменту специалисты успели исследовать пять метров пещеры, далее располагается небольшое озеро. Для продолжения изучения пещеры придется дождаться устойчивой сухой погоды, отметил он.

По словам сотрудника КФУ, в пещере наблюдаются все условия для образования карста. Кроме того, в пещеру втекает ручей, что свидетельствует о наличии подземной гидросистемы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в самой узкой части Сулакского каньона для туристов открыли новую локацию — пещеру «Нокъо».

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Варвара Кошечкина
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