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В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России

Das Erste: реализация введения предельных цен на закупки нефти из России под вопросом

Фото: Jeff Mcintosh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Немецкие эксперты усомнились в реальности плана западных стран ввести предельные цены на закупки нефти из России. Об этом они рассказали телеканалу Das Erste.

По мнению Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, ограничение на цены будет работать, только если его поддержат страны, которые покупают нефть у России, в том числе Китай, Индия и Индонезия. «В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто», — констатировал он. Это может способствовать тому, что Россия направит больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.

Эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново также предположил, что отсутствие единства по этой ситуации поставит под вопрос реализацию введения механизма. По его мнению, Китай и Индия вряд ли пойдут на ограничение цен для российской нефти. «Возникает вопрос, как США и страны G7 намерены склонить эти страны присоединиться», — поинтересовался он.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны «большой семерки» обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. Потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

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Марина Совина
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