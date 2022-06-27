Разработан способ выращивания растений без солнечного света

Nature Food: разработано удобрение для выращивания растений без солнечного света

Команда специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде и Делавэрского университета (США) разработала способ выращивания растений, которые культивируются для употребления в пищу, без солнечного света. Для этого они предлагают использовать инновационные искусственные удобрения. Результаты исследования описаны в журнале Nature Food.

В ходе работы ученые создали метод, позволяющий преобразовывать углекислый газ и воду в ацетат (CH3COO−), который является основным составляющим уксусной кислоты. При введении этого соединения в грунт, он позволяет растениям полноценно расти и функционировать без фотосинтеза. При одновременном применении этой добавки с возобновляемыми источниками энергии (например, с солнечными панелями для выработки электричества), эффективность выращивания продовольствия увеличивается до 18 раз. По мнению разработчиков, их открытие позволит растить различные фрукты, овощи и злаки в сложных для сельского хозяйства условиях, вызванные климатическим кризисом. Кроме того, эту технологию возможно использовать для будущих колоний на Марсе.

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