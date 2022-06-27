Россиянин придумал способ получить пластик из отходов

Ученый из Омска Ветлугин создал альтернативу биопластику из растительных отходов

Ученый из Омска придумал способ получить безвредный для планеты биопластик. Алексей Ветлугин создал материал из растительных отходов, сообщает «Российская газета».

Новый пластик превратится в биомассу через 7-10 лет, в отличие от обычного материала, который разлагается сотни лет. Такие свойства ему придает шелуха, остающаяся на полях после уборки урожая. «Кристаллические решетки пластика и отходов злаковых культур имеют схожую структуру. Значит, в определенных условиях их можно "подружить". Процесс, конечно, непростой. Но нам удалось это сделать», — рассказал Ветлугин. На поиски решения проблемы пластиковых отходов у ученого ушло семь лет.

Алексей объединился со специалистами из Москвы, и через два года ученые разработали формулу биопластика. Материал подходит для производства любых полиэтиленовых изделий, в том числе используемых в промышленности толстостенных емкостей. Сейчас команда сосредоточились на создании альтернативы пищевой пленки и одноразовой посуды — эти изделия являются главными источниками засорения суши и океана. По словам Ветлугина, новой технологией заинтересовался крупный инвестор.

Ранее в июне в России назвали срок отказа от одноразовых товаров из пластика. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что страна начнет постепенно избавляться от таких изделий с 2025 года.