Россиянин придумал способ получить пластик из отходов
Ученый из Омска придумал способ получить безвредный для планеты биопластик. Алексей Ветлугин создал материал из растительных отходов, сообщает «Российская газета».
Новый пластик превратится в биомассу через 7-10 лет, в отличие от обычного материала, который разлагается сотни лет. Такие свойства ему придает шелуха, остающаяся на полях после уборки урожая. «Кристаллические решетки пластика и отходов злаковых культур имеют схожую структуру. Значит, в определенных условиях их можно "подружить". Процесс, конечно, непростой. Но нам удалось это сделать», — рассказал Ветлугин. На поиски решения проблемы пластиковых отходов у ученого ушло семь лет.
Алексей объединился со специалистами из Москвы, и через два года ученые разработали формулу биопластика. Материал подходит для производства любых полиэтиленовых изделий, в том числе используемых в промышленности толстостенных емкостей. Сейчас команда сосредоточились на создании альтернативы пищевой пленки и одноразовой посуды — эти изделия являются главными источниками засорения суши и океана. По словам Ветлугина, новой технологией заинтересовался крупный инвестор.
Ранее в июне в России назвали срок отказа от одноразовых товаров из пластика. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что страна начнет постепенно избавляться от таких изделий с 2025 года.