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Москвичам пообещали один прохладный день в ближайшую неделю

Синоптик Леус сообщил, что 29 июня будет самым прохладным днем недели в Москве

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Москвичей ожидает только один прохладный день в ближайшую неделю. Об этом жителям столицы сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводят «Известия».

Синоптик объяснил, что погоду в московском регионе в ближайшую неделю будут формировать два антициклона. «Один из них — очень жаркий — сейчас постепенно покидает регион. Второй придет с севера во второй половине недели. Разделит эти два очага повышенного атмосферного давления плотный атмосферный фронт», — объяснил специалист.

Леус пообещал, что во вторник, 28 июня, станет на несколько градусов прохладнее, а самым нежарким днем станет среда. Однако дальше температура снова начнет подниматься и к концу недели дойдет до 27-29 градусов тепла.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова назвала похожие сроки отступления жары в столице. По ее словам, такое отступление в погоде связано со сменой антициклонов.

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Никита Абрамов
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