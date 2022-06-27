Москвичам пообещали один прохладный день в ближайшую неделю

Синоптик Леус сообщил, что 29 июня будет самым прохладным днем недели в Москве

Москвичей ожидает только один прохладный день в ближайшую неделю. Об этом жителям столицы сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводят «Известия».

Синоптик объяснил, что погоду в московском регионе в ближайшую неделю будут формировать два антициклона. «Один из них — очень жаркий — сейчас постепенно покидает регион. Второй придет с севера во второй половине недели. Разделит эти два очага повышенного атмосферного давления плотный атмосферный фронт», — объяснил специалист.

Леус пообещал, что во вторник, 28 июня, станет на несколько градусов прохладнее, а самым нежарким днем станет среда. Однако дальше температура снова начнет подниматься и к концу недели дойдет до 27-29 градусов тепла.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова назвала похожие сроки отступления жары в столице. По ее словам, такое отступление в погоде связано со сменой антициклонов.