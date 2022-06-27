Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин назначил четырех министров

Глава ДНР Денис Пушилин назначил четырех министров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил чертырех министров, передает РИА Новости.

В опубликованных указах говорится, что главой МИД назначена Наталья Никонорова, главой МВД — Алексей Дикий, министром по делам гражданской обороны — Алексей Кострубицкий, министром юстиции — Юрий Сироватко.

В начале июня председателем правительства ДНР стал бывший сотрудник Минпромторга России Виталий Хоценко.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита России в Калининград
Обанкротившаяся страна осталась почти без топлива
Наемник из Франции рассказал о множестве погибших на Украине французов
Пушилин назначил четырех министров
США повысят пошлины на более чем 570 групп российских товаров
В ЛНР сообщили о полном контроле над территорией «Азота»
Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ на юго-востоке Украины
Иностранец надругался над москвичкой в лесу
Минобрнауки предложило сократить сроки обучения в магистратуре
ОАЭ предложили России помочь в обмене с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.