Глава ДНР Денис Пушилин назначил четырех министров

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил чертырех министров, передает РИА Новости.

В опубликованных указах говорится, что главой МИД назначена Наталья Никонорова, главой МВД — Алексей Дикий, министром по делам гражданской обороны — Алексей Кострубицкий, министром юстиции — Юрий Сироватко.

В начале июня председателем правительства ДНР стал бывший сотрудник Минпромторга России Виталий Хоценко.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.