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Голландцы начали выселять украинских беженцев в приюты

NU.nl: голландцы не хотят оставлять украинских беженцев одних дома из-за летних отпусков

Фото: Eva Plevier / Reuters

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты. Это связано с тем, что местные жители не готовы оставлять их одних в своих жилищах в летний период, сообщает портал NU.nl.

«Голландцы открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние», — говорится в материале. В настоящий момент в принимающих семьях проживает около 800 украинцев. Власти допускают, что в ближайшие недели им придется вернуться в специальные учреждения. Более того, подобная ситуация уже наблюдается в регионе Холландс-Мидден, отмечает издание. Уточняется, что причиной отъезда могут быть как нехватка свободных мест, так и «проблемы между принимающей семьей и гостями».

Один из участников программы приема беженцев отметил, что в летний период кошка отправляется в зоогостиницу, а украинцы — в приют. «Да, это суровая реальность», — признал он.

Ранее журналист Ханна Робертс заявила, что жители английского города Рединг стали жаловаться на усталость из-за ситуации с украинскими беженцами. По словам обозревателя, многие британцы с радостью приняли у себя беженцев из Украины, однако через четыре месяца энтузиазма у них стало меньше.

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Марина Совина
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