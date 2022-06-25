Британцы заявили об усталости из-за украинских беженцев

Getreading: британцы устали от украинских беженцев и хотят их выгнать

Журналист Ханна Робертс заявила, что жители английского города Рединг стали жаловаться на усталость из-за ситуации с украинскими беженцами. Об этом она написала в материале для портала Getreading.

По словам обозревателя, многие британцы с радостью приняли у себя беженцев из Украины, однако через четыре месяца энтузиазма у них стало меньше. Жители Великобритании не рассчитывали, что острая фаза конфликта продлится столько времени, поэтому они устали от сложившейся ситуации и хотят выгнать украинцев, поощряя поиски «альтернативного жилья».

«Люди связываются с нами и говорят: "Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго"», — сообщил член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии. Им приходится уезжать из домов своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти, пишет The Independent.