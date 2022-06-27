В Новокузнецке впервые пройдет фестиваль «Наши в городе»

В Новокузнецке 2 июля, в День города, пройдет восьмичасовой музыкальный фестиваль

В Новокузнецке 2 июля, в День города, пройдет восьмичасовой музыкальный фестиваль «Наши в городе». Об этом сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей».

На концерте выступят группа «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина, «Ночные снайперы» и Гарик Сукачев. Помимо хедлайнеров в программе примут участие молодые музыканты.

Отмечается, что фестиваль проводится при поддержке металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗа. «В юбилейный год ЕВРАЗ принял решение сделать музыкальный подарок ко Дню города новокузнечанам и любителям отечественного рока», — рассказал директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Тамань-2022» пройдет на центральном стадионе Новороссийска — место определили после согласования с Минприроды. Мероприятие пройдет с 11 по 14 августа, к участию приглашены в том числе Кипелов, «Агата Кристи», Гарик Сукачев, группа LUMEN и «Наив».