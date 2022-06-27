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Росгвардейцы захватили два украинских «Града» в ЛНР

Росгвардейцы захватили в ЛНР две машины РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы захватили две машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения специальных мероприятий в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Из схрона, расположенного недалеко от машин, росгвардейцы изъяли 27 снарядов калибра 120 миллиметров, 20 ручных гранат, патроны к стрелковому оружию, 110 гранатометных выстрелов ВОГ-25 и пятьдесят ПГ-7ВР.

Помимо этого, в Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили оставленные позиции ВСУ, на которых находились 124 снаряда калибра 152 миллиметра, шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW, 22 противотанковых мины ТМ-62, 15 ВОГ-25 и более 800 патронов.

Ранее сообщалось, что Росгвардия захватила украинский танк Т-72 в Донбассе.

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Елизавета Новикова
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