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Криса Эванса предложили на роль Росомахи

Братья Руссо предложили актера Криса Эванса на роль Росомахи в новых фильмах Marvel

Фото: Joel C Ryan / AP

Братья Энтони и Джо Руссо, выступавшие режиссерами фильмов «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», предложили актера Криса Эванса на роль Росомахи в новых проектах студии Marvel. Интервью с ними было опубликовано на YouTube-канале подкаста Phase Zero.

Джо Руссо заявил, что хотел бы видеть Эванса в образе Росомахи. «Он невероятный актер. Я не имею в виду ничего плохого, но он совсем не похож на Капитана Америку. Стив Роджерс очень тихий и сдержанный. Крис энергичный, смешной и харизматичный, он источает много энергии», — сказал режиссер.

В настоящее время Marvel ищет нового кандидата на роль Росомахи, так как Хью Джекман покинул франшизу. При этом Крис Эванс, который, как предполагается, может его заменить, сейчас занят во многих других проектах. Он работает над картиной братьев Руссо «Серый человек», а также снимается с Аной де Армас и Эдрианом Броуди в ленте Декстера Флетчера Ghosted. Кроме того, он снимается со Скарлетт Йоханссон в фильме «Проект "Артемида"».

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Марина Погосян
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