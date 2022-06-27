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Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество

В Орске экс-оперативника МВД осудят за попытку похитить три миллиона рублей у бизнесмена

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД по Орску осудят за мошенничество и покушение на него. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов.

По данным следствия, в 2016 году экс-полицейский обманом получил 150 тысяч рублей от доверенного лица директора фирмы. За вознаграждение он обещал ему помочь избежать уголовной ответственности после выездной налоговой проверки.

Помимо этого, с сентября 2020-го по май 2021 года возле здания отделения полиции он трижды получил по 50 тысяч рублей за то, чтобы дома у бизнесмена не проводили обыск. Кроме того, в период с 28 сентября по 27 декабря прошлого года он пытался похитить три миллиона рублей у руководителя фирмы, однако сделать это не успел, так как его задержали.

После этого по материалам УФСБ были возбуждены уголовные дела. В рамках следствия на объекты недвижимости и автомобиль обвиняемого было установлено ограничение в виде запрета распоряжаться этим имуществом.

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Елизавета Новикова
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