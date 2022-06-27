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Захарова ответила на слова Шольца об отношениях с Россией

Захарова в ответ на слова Шольца назвала кризис на Украине результатом политики Запада

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца о невозможности возвращения к прежним отношениям между Берлином и Москвой. Слова политика она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«"Ситуация на Украине" — результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — заявила дипломат.

Ранее Шольц заявил, что возвращение страны к прежним отношениям с Россией невозможно. «Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — высказался глава кабмина ФРГ. Он назвал конфликт на Украине переломом в международных отношениях.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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