Пьяный полицейский насмерть сбил женщину на Сахалине

На автодороге Южно-Сахалинск — Оха полицейский насмерть сбил 30-летнюю женщину

В Сахалинской области сотрудник полиции совершил наезд на двух 30-летних женщин, шедших по дороге во встречном направлении. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел на автодороге Южно-Сахалинск — Оха в Ногликском районе. Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов находился не при исполнении служебных обязанностей. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

По данным портала «Sakhalin.info», 47-летний полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного Кодекса России.

Ранее в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. Находясь за рулем автомобиля ВАЗ, он сбил школьниц, шедших по краю проезжей части, а затем скрылся с места происшествия.