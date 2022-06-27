Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле назвали делом Белоруссии судьбу россиянки Сапеги

Пресс-секретарь Песков назвал делом Белоруссии решение о возможном помиловании Сапеги
София Сапега

София Сапега. Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Решение о возможном помиловании россиянки Софьи Сапеги является делом Белоруссии. Таким его назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России, рассуждая о судьбе Сапеги, призвал дождаться решения белорусского лидера Александра Лукашенко.

Представитель Кремля отказался уточнять, будет ли в случае положительного решения осужденная в Белоруссии Сапега передана в Россию.

«По встрече сами президенты (Владимир Путин и Александр Лукашенко — прим. Ленты.ру) рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что россиянка Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к шести годам лишения свободы, попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании.

Ходатайство о помиловании, по словам адвоката девушки Антона Гашинского, было передано в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле 22 июня. В нем осужденная просит президента заменить ее наказание на более мягкий вариант.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
В Турции назвали условие легитимности санкций против России
Фетисов оценил решение Загитовой провести боксерский поединок
ЛНР заявила о планах украинских военных покинуть Лисичанск в гражданской одежде
Российского подполковника и двух его подчиненных отправили в колонию за взятки
Британские фермеры перестали брать россиян на работу в полях
IKEA начала распродажу товаров для россиян
Еврокомиссия даст Литве дополнительные инструкции по транзиту в Калининград
В российском регионе прогремел взрыв
Россия закрыла въезд для 43 граждан Канады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.