В Кремле назвали делом Белоруссии судьбу россиянки Сапеги

Пресс-секретарь Песков назвал делом Белоруссии решение о возможном помиловании Сапеги

Решение о возможном помиловании россиянки Софьи Сапеги является делом Белоруссии. Таким его назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России, рассуждая о судьбе Сапеги, призвал дождаться решения белорусского лидера Александра Лукашенко.

Представитель Кремля отказался уточнять, будет ли в случае положительного решения осужденная в Белоруссии Сапега передана в Россию.

«По встрече сами президенты (Владимир Путин и Александр Лукашенко — прим. Ленты.ру) рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что россиянка Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к шести годам лишения свободы, попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании.

Ходатайство о помиловании, по словам адвоката девушки Антона Гашинского, было передано в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле 22 июня. В нем осужденная просит президента заменить ее наказание на более мягкий вариант.