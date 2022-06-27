США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
США и Великобритания ведут подготовку к третьей мировой войне в Европе, заявил военный эксперт Константин Сивков. Беседуя с изданием «Военное дело», специалист высказал мнение, что в ходе конфликта Лондон и Вашингтон займут позицию зрителя, как и в двух первых мировых войнах.
По словам Сивкова, в последнее время постоянно обсуждаются возможности локальной ядерной войны. «Они отчетливо понимают, что Европа не способна решить задачу победы над Россией силами общего назначения. А значит, надо быть готовым к тому, чтобы вести войну с применением тактического ядерного оружия», — отметил собеседник издания, упрекая Лондон и Вашингтон в подготовке масштабного конфликта.
Эксперт акцентировал внимание на том, что в Европе тактическим ядерным оружием (ЯО) обладает лишь Франция, однако она, утверждает Сивков, не решится на его использование, поэтому Соединенные Штаты с 2016 года проводят программу перевооружения. Комментируя происходящее, собеседник издания также напомнил, что в 2021 году Вашингтон позволил Германии применять против России свое тактическое ЯО на территории Украины. По оценкам Сивкова, Запад будет готов к конфликту через 2–3 года.
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