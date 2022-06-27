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Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 28 июня проведет заседание по Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу всемирной организации.

Темой встречи заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Он предупредил, что усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить». «Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил Небензя.

Ударная волна


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Марина Совина
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