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Посол России в Испании посоветовал россиянам отказаться от поездок в Мадрид

Посол России в Испании посоветовал россиянам не ездить в Мадрид из-за саммита НАТО

Фото: Jorge Fernández Salas / Unsplash

Россиянам стоит отказаться от поездок в Мадрид в дни проведения там саммита НАТО. Такой совет гражданам дал посол России в Испании Юрий Корчагин, передает РИА Новости.

«Рекомендую в эти дни в Мадрид не ездить, потому что здесь проходит серьезная операция по обеспечению безопасности в связи с саммитом НАТО — приезжают 44 делегации, около 5 тысяч человек, все отели будут заняты и по городу, который в значительной степени будет перекрыт, не проедешь и не пройдешь. У меня есть сомнения, что в эти дни нужно ехать в испанскую столицу», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО, который пройдет 28–30 июня в Мадриде, станет историческим. Историческая значимость саммита, по его мнению, будет заключаться в принятии ряда важных решений, в том числе по поводу крупнейшей трансформации коллективной обороны НАТО со времен окончания холодной войны. Кроме обсуждения ситуации на Украине, на саммите планируют затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель, обсудят укрепление усилий по сотрудничеству с южными странами и согласуют новый пакет помощи Мавритании.

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Анжелика Бережная
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