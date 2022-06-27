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В Петербурге туристка с пробитой грудью попала в реанимацию

Возле Казанского собора в Санкт-Петербурге 59-летней россиянке пробило грудь петардой

Фото: Shutterstock

Запущенная в центре Санкт-Петербурга петарда пробила грудь российской туристке. Об этом в понедельник, 27 июня, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что инцидент произошел накануне около 23 часов вечера. Неизвестный запустил по земле возле Казанского собора петарду, и она, пролетев примерно 30 метров, попала в 59-летнюю жительницу Подмосковья, а также повредила несколько машин.

На место происшествия была вызвана скорая помощь и полиция. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Сейчас женщина находится в реанимации.

Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов около 23:00 на набережной канала Грибоедова был задержан подозреваемый — 40-летний сварщик. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

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Валентина Процкова
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