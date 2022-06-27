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Модель с татуировками по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Daily Star: тату-модель Кэрин Оуенс показала старые фото с без рисунков на теле

Фото: Carine Owens

Модель Кэрин Оуенс с татуировками по всему телу показала свои старые фотографии с чистой кожей. Ее историей заинтересовались журналисты Daily Star.

Блогерша поделилась с редакторами снимками, на которых она запечатлена до трансформации. Собеседница издания рассказала, что увлеклась тату в возрасте 14 лет. Сегодня героине материала 36 лет и ее тело забито рисунками на 65 процентов.

На размещенных кадрах женщина позировала в бикини, демонстрируя фигуру и малочисленные узоры на теле. «У этой девушки было много личных травм, я бы не хотела снова быть ей. Я испытываю удовольствие от своего нового образа. На фото из прошлого я вижу только боль», — высказалась Оуенс.

Фото: Carine Owens

В интервью женщина призналась, что ее мечта заключается в том, чтобы покрыть татуировками 100 процентов кожи за следующие два года. Манекенщица также отметила, что процесс нанесения узоров по сей день является болезненным для нее. «Труднее всего я переносила тату на животе — там у меня изображен огромный тигр», — добавила модель.

Ранее в июне жительница Польши Адрианна Айзенбах, именуемая «самой татуированной женщиной страны», показала свою внешность до трансформации. Кадры с чистой кожей были сделаны в 2017 году, а уже в 2020-м ее тело было покрыто рисунками на 95 процентов. Блогерша призналась, что новый образ ей нравится больше, а процесс нанесения тату для нее является тренировкой выносливости.

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Полина Гераскина
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