Россиянам дали возможность заранее оценить теплоту жилья

На ЦИАН начали отображать уровень теплопотерь в типовых многоэтажках

У россиян появилась возможность заранее — до покупки или аренды квартиры — оценить теплоту жилья. На сайте ЦИАН начали отображать уровень энергоэффективности в типовых многоэтажках. Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новая опция появилась в объявлениях о продаже и сдаче в аренду объектов на вторичном рынке России. Индекс позволяет по десятибалльной шкале оценить, насколько велики теплопотери дома. «Пользователям ЦИАН станет легче сделать свой выбор по аренде или покупке жилья благодаря появлению важного дополнительного критерия. Они смогут заранее узнать, насколько сохраняется тепло в том или ином доме», — пояснила менеджер продукта в направлении «Аудитория/UX» ЦИАН Галина Мирко.

Отмечается, что индекс теплопотерь разработан совместно с Ассоциацией экспертов в сфере теплоизоляции «Росизол». Специалисты провели масштабное тепловизионное исследование и изучили более 300 многоквартирных жилых зданий из 15 городов России. Для проверки отобрали самые распространенные серии панельных домов за период с 1956 по 2010 годы — в них, по данным экспертов, проживает больше половины населения страны (85 миллионов человек).

По словам исследователей, жители панельных и блочных многоэтажек часто жалуются на холод в квартирах, несмотря на исправную работу системы теплоснабжения. Проблему специалисты видят в плохой теплоизоляции. Согласно данным «Росизола», в типовых домах остается только 38-40 процентов вырабатываемого тепла — значительная доля уходит через стены, крыши и подвалы. Президент ассоциации Таисия Селедкова отметила, что для жильцов это чревато переплатами в размере от 15 до 42 тысяч рублей за сезон.

Ранее специалисты «Росизола» назвали самыми холодными домами Москвы многоэтажки серии II-57 — они сохраняют лишь 29 процентов тепла. На втором месте в списке расположились дома серии 515/9 — подобные постройки сохраняют 30 процентов тепла. Топ-3 самых холодных домов замкнули хрущевки серии 1-150 — в них сохраняется лишь 35 процентов тепла.