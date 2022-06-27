Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Новую девушку Тимати назвали «пародией на Ирину Шейк»

Новую возлюбленную Тимати Валентину Иванову назвали «пародией на Ирину Шейк» в соцсетях

Фото: @timatiofficial

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, поделился фото с новой возлюбленной и развеселил фанатов. Снимки появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Музыкант отдыхает на греческом острове Миконос с моделью Валентиной Ивановой. На размещенных кадрах пара позирует в кафе и на улицах города в ярких нарядах. Певца засняли в желто-черной рубашке на голое тело, белых джинсах, черных мокасинах и шляпе, а его девушку — в мини-платье с цветочным принтом и босоножках на каблуке.

Подписчики не оценили публикацию Тимати и назвали Иванову «пародией на Ирину Шейк» в комментариях. «Эти двое как цыгане», «Что за пародия на Шейк?», «Ирина Шейк с AliExpress», «Что у вас со вкусом?», «Зачем столько кулонов», «Цыганский стиль у тебя и твоей девушки», — высказывались поклонники.

Ранее новая прическа Тимати рассмешила пользователей сети. Музыкант разместил фотографии, на которых он позирует с голым торсом и черных шортах с цветочным принтом, сидя на шезлонге. На размещенных изображениях были видны его кудрявые волосы, а также множество татуировок по всему телу. «Тимати пересмотрел мультик "Моана"»,— комментировали юзеры.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
В Совфеде заявили об опасности новой стратегической концепции НАТО
В ДНР озвучили потери Киева с начала конфликта
«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»
Зеленский попросил страны G7 предоставить Украине системы ПВО
Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом
Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу
Японцев попросили потерпеть жару ради экономии
«Самый татуированный мужчина Ирландии» показал старые фото с чистой кожей
ЮАР снял все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.