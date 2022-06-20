Новая прическа Тимати рассмешила поклонников

Кудрявые волосы рэпера Тимати на фото с Миконоса развеселили фанатов

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, поделился снимками с отдыха на греческом острове Миконос и рассмешил подписчиков. Cнимки и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Музыкант опубликовал фотографии, на которых он позирует с голым торсом и черных шортах с цветочным принтом, сидя на шезлонге. Кроме того, артист снялся с чашкой в руках, дополнив свой образ солнцезащитными очками, часами и несколькими подвесками. На размещенных кадрах видны его кудрявые волосы, а также множество татуировок по всему телу.

Поклонников развеселил внешний вид и новая прическа певца на изображениях, который набрали почти 100 тысяч лайков. «У вас на голове коржик», «Тимати пересмотрел мультик "Моана"», «Вас совсем не узнать», «Тимати сделал химию?», «Ну и прическа», «Тимати стал раскраской», «А почему не Крым?», «Некрасивые тату», «Зачем копировать Weeknd?» — комментировали фанаты.

В июле 2021 года Тимати преподнес дочери Алисе кольцо за десятки миллионов рублей. Украшение бренда Jacob&Co было выполнено из белого золота, посередине располагался крупный желтый бриллиант в окружении двух камней меньшего размера. Журналисты отметили, что ювелирное изделие походило на то, что артист вручил победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.