Людям среднего возраста порекомендовали эффективную десятиминутную тренировку

ETNT: людям среднего возраста нужны короткие тренировки с приседаниями и отжиманиями

Фитнес-тренер Каролина Грейнджер порекомендовала людям среднего возраста десятиминутную тренировку, которая будет эффективной и безопасной. Ее слова приводит издание ETNT

Прежде всего спортсменка советует приседания с весом или без него, укрепляющие мышцы ног и чувство баланса. Приседать она советует от трех до четырех минут, концентрируясь не на количестве сделанных приседаний, а на длительности упражнения.

Кроме того, добавляет Грейнджер, в короткие тренировки нужно добавить отжимания. Эти упражнения укрепят руки и грудные мышцы. «Если не можете стоять на мысках ног, отжимайтесь от колен. Попрактиковавшись, доведите время отжиманий до трех-четырех минут», — говорит она. Тренерша просит отжиматься минимум 10 раз, после чего отдыхать около 30 секунд.

Завершать десятиминутную тренировку Грейнджер советует работой с прессом: делать подъемы корпуса или скручивания. «Упражнений на пресс великое множество, и вы сможете и разнообразить свою тренировку, и прорабатывать их», — заключила Грейнджер.

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