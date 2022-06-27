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Людям среднего возраста порекомендовали эффективную десятиминутную тренировку

ETNT: людям среднего возраста нужны короткие тренировки с приседаниями и отжиманиями

Фото: Shutterstock

Фитнес-тренер Каролина Грейнджер порекомендовала людям среднего возраста десятиминутную тренировку, которая будет эффективной и безопасной. Ее слова приводит издание ETNT

Прежде всего спортсменка советует приседания с весом или без него, укрепляющие мышцы ног и чувство баланса. Приседать она советует от трех до четырех минут, концентрируясь не на количестве сделанных приседаний, а на длительности упражнения.

Кроме того, добавляет Грейнджер, в короткие тренировки нужно добавить отжимания. Эти упражнения укрепят руки и грудные мышцы. «Если не можете стоять на мысках ног, отжимайтесь от колен. Попрактиковавшись, доведите время отжиманий до трех-четырех минут», — говорит она. Тренерша просит отжиматься минимум 10 раз, после чего отдыхать около 30 секунд.

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Завершать десятиминутную тренировку Грейнджер советует работой с прессом: делать подъемы корпуса или скручивания. «Упражнений на пресс великое множество, и вы сможете и разнообразить свою тренировку, и прорабатывать их», — заключила Грейнджер.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова поделилась советами, которые могут помочь избежать выгорания на работе. По словам психолога, полное или частичное выключение эмоций выполняет защитную функцию и позволяет дозировать, экономно расходовать свои энергетические ресурсы, но такого рода «бесчувственность» может отрицательно сказываться на исполнении профессиональных обязанностей и качестве жизни в целом.

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Александра Лисица
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